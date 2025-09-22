Аэропорт в Копенгагене закрыли из-за появления беспилотников. Рейсы в столице Дании отменили после того, как заметили дроны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

Аэропорт в Копенгагене закрыт — причина

— В этом районе было замечено от двух до четырех крупных дронов, сообщил представитель полиции, — говорится в сообщении.

Представитель аэропорта в Копенгаген подтвердил, что все движение остановлено, но отказался от дальнейших комментариев.

Интернет-сервис FlightRadar, отображающий информацию о местонахождении самолетов в режиме реального времени на карте, сообщает, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены в 20:26 по местному времени (в 21:26 по Киеву) из-за сообщения о дронах.

По меньшей мере 15 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, отметили в FlightRadar, по состоянию на 22:30.

