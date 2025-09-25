В ніч із 24 на 25 вересня повітряний простір Данії було порушено невідомими безпілотниками. Їх зафіксували над аеропортом Ольборг.

У поліції Північної Ютландії повідомили, що неідентифіковані дрони більше не перебувають в повітряному просторі аеропорту.

Дрони в аеропорту Ольборг в Данії

– Неідентифіковані дрони, які були помічені в північній частині Ютландії, більше не перебувають в повітряному просторі аеропорту Ольборг. Розпочато інтенсивне розслідування, – йдеться у повідомленні поліції.

Головний інспектор поліції Єспер Бойгаард Мадсен заявив, що самі дрони, які літали над територією Данії, збити не вдалося. Також вони не затримали операторів дронів.

Як пише Nyheder, приблизно в той самий час з інцидентом в аеропорту Ольборг надійшли повідомлення про дрони в аеропортах Есб’єрг, Сендерборг і Скридструп.

Повітряний простір над аеропортом Біллунда в четвер вранці був закритий на годину через БпЛА.

Неподалік аеропорту Ольборг розташована однойменна авіабаза, де базуються транспортні літаки типів C-130 Hercules і CL-604 Challenger. Там також розміщується військова частина.

Авіабаза Скридструп, де також були помічені дрони, є військовою зоною, де проводиться технічне обслуговування данських літаків F-16.

Нагадаємо, 22 вересня закривали аеропорт у Копенгагені через появу безпілотників.

