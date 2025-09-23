Дроны над аэропортом Копенгагена: премьер Дании не исключает причастность РФ
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что к появлению дронов над Копенгагеном вполне может быть причастна Россия.
Об этом пишет издание The Guardian.
Дроны над Данией
Датская полиция заявила, что два или три больших дрона видели в понедельник вечером вблизи аэропорта. По словам правоохранителей, дроны, вероятно, управлялись опытным оператором, который хотел продемонстрировать возможности БПЛА. Причастных к инциденту пока не установили.
Беспилотники появились с разных направлений, несколько часов включали и выключали свет, а затем исчезли.
По словам Метте Фредериксен, Дания подверглась самой серьезной на сегодняшний день атаке на критическую инфраструктуру после вторжения дронов в воздушное пространство страны. Это привело к закрытию аэропорта Копенгагена на несколько часов.
– Мы, конечно, не исключаем никаких вариантов относительно того, кто стоит за этим. И очевидно, что это соответствует тем событиям, которые мы наблюдали в последнее время, – другим атакам дронов, нарушениям воздушного пространства и хакерским атакам на европейские аэропорты, – подчеркнула премьер Дании.
По ее словам, вторжение дронов имело целью вызвать хаос, вызвать беспокойство, посмотреть, как далеко можно зайти.
— Я не могу отрицать, что это Россия. Мы видели дроны над Польшей, которые не должны были там быть. Мы видели активность в Румынии. Мы видели нарушение воздушного пространства Эстонии. Мы видели хакерские атаки на европейские аэропорты в выходные. Теперь дроны появились в Дании, и, похоже, они были также в Осло и Норвегии, — сказала глава датского правительства.
Россия отрицает свою причастность. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Фредериксен в “безосновательных обвинениях”.
Дроны над Норвегией
Аэропорт Осло также закрыли на три часа после того, как в воздухе заметили два дрона.
Сейчас Дания и Норвегия пытаются выяснить, связаны ли между собой эти два инцидента.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обвинил Россию в трех нарушениях норвежского воздушного пространства за последние месяцы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока рано говорить, связаны ли полеты дронов над Данией с предыдущими нарушениями Россией воздушного пространства стран блока.