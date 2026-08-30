Исландцы проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в ЕС
- В Исландии большинство избирателей предварительно проголосовало против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС.
- Результаты одного избирательного округа еще ожидаются, однако они уже не могут изменить общий баланс голосов в пользу сторонников переговоров.
В Исландии большинство избирателей предварительно выступило против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. Разница между сторонниками и противниками возобновления диалога с ЕС составляет пять процентных пунктов.
Об этом сообщает исландская телерадиокомпания RUV.
Референдум в Исландии о вступлении в ЕС: как проголосовали
По предварительным результатам референдума, 52,5% исландцев проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС.
Поддержали возвращение к переговорному процессу 47,5% избирателей.
На данный момент остается неизвестным результат лишь одного избирательного округа — Юго-Западного. Однако, по имеющимся данным, голоса в нем уже не смогут изменить общий результат в пользу сторонников переговоров с Евросоюзом.
Таким образом, предварительно победу на референдуме одержали противники возвращения Исландии к переговорному процессу с ЕС.
Накануне голосования европейские СМИ сообщали, что в ЕС надеялись на победу сторонников возобновления переговоров.
Ожидалось, что положительный результат в Исландии мог бы усилить поддержку дальнейшего расширения Евросоюза и вступления других стран-кандидатов.
Исландия ранее уже вела переговоры о членстве в ЕС, однако процесс был приостановлен. Новый референдум должен был определить, стоит ли стране возвращаться к переговорам о возможном вступлении.
Ранее Александр Стубб высказал мнение, что Украина станет членом Европейского Союза. Президент Финляндии назвал нынешний момент окном возможностей для вступления.