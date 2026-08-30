В Исландии большинство избирателей предварительно выступило против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. Разница между сторонниками и противниками возобновления диалога с ЕС составляет пять процентных пунктов.

Об этом сообщает исландская телерадиокомпания RUV.

Референдум в Исландии о вступлении в ЕС: как проголосовали

По предварительным результатам референдума, 52,5% исландцев проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС.

Сейчас смотрят

Поддержали возвращение к переговорному процессу 47,5% избирателей.

На данный момент остается неизвестным результат лишь одного избирательного округа — Юго-Западного. Однако, по имеющимся данным, голоса в нем уже не смогут изменить общий результат в пользу сторонников переговоров с Евросоюзом.

Таким образом, предварительно победу на референдуме одержали противники возвращения Исландии к переговорному процессу с ЕС.

Накануне голосования европейские СМИ сообщали, что в ЕС надеялись на победу сторонников возобновления переговоров.

Ожидалось, что положительный результат в Исландии мог бы усилить поддержку дальнейшего расширения Евросоюза и вступления других стран-кандидатов.

Исландия ранее уже вела переговоры о членстве в ЕС, однако процесс был приостановлен. Новый референдум должен был определить, стоит ли стране возвращаться к переговорам о возможном вступлении.

Ранее Александр Стубб высказал мнение, что Украина станет членом Европейского Союза. Президент Финляндии назвал нынешний момент окном возможностей для вступления.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.