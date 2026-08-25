Вікно можливостей – саме зараз: Стубб заявив, що Україна стане членом ЄС
- Александр Стубб вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу.
- Президент Фінляндії назвав нинішній момент вікном можливостей для вступу України до ЄС.
Фінський президент Александр Стубб вважає, що зараз для України відкрилося вікно можливостей для вступу до Європейського Союзу.
Про це Стубб сказав в інтерв’ю Європейській правді.
Україна стане членом Євросоюзу – Стубб
У президента Фінляндії запитали, чи бачить він Україну членом Європейського Союзу. Він відповів ствердно.
– Так, бачу. Безумовно. Дивіться, я фанат ЄС. Я – “євроботан”. Я займаюся питаннями ЄС з початку 1990-х. у 1995-му я був у захваті від вступу Фінляндії. Я тоді ще був студентом. Потім я брав участь у переговорах від нашого МЗС на міжурядових конференціях щодо Амстердамського договору, Ніццького договору, Лісабонського договору тощо. Тобто Євросоюз – це мій хліб, – пояснив він.
Однак Александр Стубб порадив українцям бути терплячими, оскільки ЄС “завжди працює повільно”.
– Це завжди буде розчаровувати. Зараз можна сперечатися, який кластер відкритий, а який – ні. Але в решті решт Україна стане членом Європейського Союзу. І це, на мою думку, буде найкращим результатом цієї війни, – акцентував Стубб.
Фінський президент вважає, що вікно можливостей відкрилося саме зараз. На його думку, переговори про членство України в ЄС зараз не розпочалися б, якби не війна.
– У мене теж є відчуття, що коли світовий порядок стабілізується в якійсь новій формі, ми почнемо думати про якісь зовсім інші речі. Ось чому я так вважаю. А ще я додам, що ваші переговори про вступ не розпочалися б, якби не війна. І не думаю, що хтось серйозно говорив би про членство України в НАТО, якби не війна. Тож вікно можливостей – саме зараз, – вважає Стубб.
При цьому він попередив, що Україні буде непросто під час переговорів про членство в ЄС. За словами Стубба, складні моменти були у всіх країн. Так, у Фінляндії це стосувалося сільського господарства та східної частини країни.
– Для України це можуть бути інші питання. Тож наберіться терпіння. ЄС – це не утопія. Він не ідеальний. І коли ви вступите до ЄС, пам’ятайте: це не кінець історії. Життя складатимуть не тільки зелені поля, квіти, знаки миру та веселки. Європа – це суворий клуб, – додав президент Фінляндії.
Наразі Україна має два відкритих кластери у вступних переговорах з ЄС – перший Основи та 6-й Зовнішні відносини.
Часові перспективи відкриття наступних чотирьох кластерів залишаються невизначеними, зокрема через позицію Угорщини.
Глава Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна допомогла сформувати новий, по-справжньому геополітичний Європейський Союз, який бере відповідальність за власну оборону та готовий прийняти Україну.