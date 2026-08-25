Фінський президент Александр Стубб вважає, що зараз для України відкрилося вікно можливостей для вступу до Європейського Союзу.

Про це Стубб сказав в інтерв’ю Європейській правді.

Україна стане членом Євросоюзу – Стубб

У президента Фінляндії запитали, чи бачить він Україну членом Європейського Союзу. Він відповів ствердно.

Зараз дивляться

– Так, бачу. Безумовно. Дивіться, я фанат ЄС. Я – “євроботан”. Я займаюся питаннями ЄС з початку 1990-х. у 1995-му я був у захваті від вступу Фінляндії. Я тоді ще був студентом. Потім я брав участь у переговорах від нашого МЗС на міжурядових конференціях щодо Амстердамського договору, Ніццького договору, Лісабонського договору тощо. Тобто Євросоюз – це мій хліб, – пояснив він.

Однак Александр Стубб порадив українцям бути терплячими, оскільки ЄС “завжди працює повільно”.

– Це завжди буде розчаровувати. Зараз можна сперечатися, який кластер відкритий, а який – ні. Але в решті решт Україна стане членом Європейського Союзу. І це, на мою думку, буде найкращим результатом цієї війни, – акцентував Стубб.

Фінський президент вважає, що вікно можливостей відкрилося саме зараз. На його думку, переговори про членство України в ЄС зараз не розпочалися б, якби не війна.

– У мене теж є відчуття, що коли світовий порядок стабілізується в якійсь новій формі, ми почнемо думати про якісь зовсім інші речі. Ось чому я так вважаю. А ще я додам, що ваші переговори про вступ не розпочалися б, якби не війна. І не думаю, що хтось серйозно говорив би про членство України в НАТО, якби не війна. Тож вікно можливостей – саме зараз, – вважає Стубб.

При цьому він попередив, що Україні буде непросто під час переговорів про членство в ЄС. За словами Стубба, складні моменти були у всіх країн. Так, у Фінляндії це стосувалося сільського господарства та східної частини країни.

– Для України це можуть бути інші питання. Тож наберіться терпіння. ЄС – це не утопія. Він не ідеальний. І коли ви вступите до ЄС, пам’ятайте: це не кінець історії. Життя складатимуть не тільки зелені поля, квіти, знаки миру та веселки. Європа – це суворий клуб, – додав президент Фінляндії.

Наразі Україна має два відкритих кластери у вступних переговорах з ЄС – перший Основи та 6-й Зовнішні відносини.

Часові перспективи відкриття наступних чотирьох кластерів залишаються невизначеними, зокрема через позицію Угорщини.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна допомогла сформувати новий, по-справжньому геополітичний Європейський Союз, який бере відповідальність за власну оборону та готовий прийняти Україну.

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