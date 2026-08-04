Украина планирует открыть два кластера в переговорах о вступлении в Европейский Союз в этом году. Также украинская сторона готовится к открытию еще четырех кластеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Сергеем Корецким, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым, профильными заместителями руководителя Офиса президента Сергеем Кислицей и Игорем Жовквой.

Зеленский о направлениях работы Украины с ЕС

– С нашей стороны все сделано, чтобы решение было положительным. Договорились о трех приоритетах, которые в дальнейшем должны быть реализованы, – заявил Зеленский.

По его словам, Украина работает именно на полноценное вступление в Европейский союз. Президент утверждает, что этот вопрос рассматривается не только как политическая или экономическая задача, но и безопасность.

Сейчас смотрят

По мнению Зеленского, с вступлением Украины в ЕС прекратится геополитическая неопределенность, которой Россия пользовалась несколько десятилетий, чтобы сеять дестабилизацию.

В то же время после членства Украины ЕС получит необходимые возможности безопасности, чтобы усилить европейский компонент евроатлантического сообщества, считает президент.

Во-вторых, Украина уже сейчас должна максимально использовать все возможности секторальной интеграции в ЕС.

Как утверждает Зеленский, Украина должна восприниматься всеми европейцами как неотделимая часть привычных европейских процессов. Он считает, что это должно подталкивать украинское политическое движение, решение лидеров и стран.

В-третьих, необходимо строить отношения на всех уровнях, чтобы Украина получила необходимые пакеты для решения устойчивости на эту зиму.

– Отношения с Брюсселем и европейскими институтами, столицами и общинами в странах Европы должны быть практическими – о том, что действительно может поддержать защиту жизни в Украине. Рассчитываю на результаты. Слава Украине, – резюмировал президент.

Фото : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.