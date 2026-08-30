В Ісландії більшість виборців попередньо виступила проти відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу. Різниця між прихильниками та противниками повернення до діалогу з ЄС становить п’ять відсоткових пунктів.

Про це повідомляє ісландська телерадіокомпанія RUV.

Референдум в Ісландії щодо вступу до ЄС: як проголосували

За попередніми результатами референдуму, 52,5% ісландців проголосували проти відновлення переговорів про вступ країни до ЄС.

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Підтримали повернення до переговорного процесу — 47,5% виборців.

Наразі залишається невідомим результат лише одного виборчого округу, Південно-Західного. Однак, за наявними даними, голоси в ньому вже не зможуть змінити загальний результат на користь прихильників переговорів з Євросоюзом.

Тож попередньо перемогу на референдумі здобули противники повернення Ісландії до переговорного процесу з ЄС.

Напередодні голосування європейські медіа повідомляли, що в ЄС сподівалися на перемогу прихильників відновлення переговорів.

Очікувалося, що позитивний результат в Ісландії міг би посилити підтримку подальшого розширення Євросоюзу та вступу інших країн-кандидатів.

Ісландія раніше вже вела переговори про членство в ЄС, однак процес був зупинений. Новий референдум мав визначити, чи варто країні повертатися до переговорів про можливий вступ.

Раніше Александр Стубб висловив думку, що Україна стане членом Європейського Союзу. Президент Фінляндії назвав нинішній момент вікном можливостей для вступу.

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