Ближайшие месяцы, осень и зима могут быть решающими не только для независимости Украины, но и безопасности Польши и всего свободного мира.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Polsat News.

Туск о решающей осени и зиме для Украины

– Мы должны сказать это вслух. В ближайшие месяцы эта осень и впереди зима могут быть решающими не только для независимости Украины, но и для нас. Но и для безопасности Польши и всего свободного мира. Мы громко кричим всему свободному миру: проявите солидарность. Мы должны помочь Украине выжить сегодня, – сказал он.

По словам Туска, нельзя повторять уже пройденные ошибки, в частности, проводить беспомощную и бессильную политику попустительства злу.

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По его мнению, необходимо сделать выводы после Второй мировой войны, чтобы каждый в Польше и свободном мире мог быть сильным и ответственным, не поддаваться злу, лжи, презрению и ненависти.

Как утверждает Туск, ответственность за Вторую мировую войну лежит на нацистской Германии и Советской России, а мир позволил им безнаказанно совершать агрессию.

– Здесь нет никакой двусмысленности. Это было, есть и будет оставаться очевидным для каждого порядочного человека, независимо от того, где он родился или какой национальности, – заявил премьер-министр Польши.

Он убежден, что урок 1939 года простой, хотя мало кто его понимает. Туск утверждает, что необходимо сделать мудрые выводы, полагаться на собственные силы и настоящие союзы, а не на тех, кто только ждет реакции своих союзников.

Туск подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы такая ситуация повторилась, поскольку некоторые лидеры свободного мира отрицают правду о том, что через 87 лет после начала Второй мировой войны зло снова подстерегает рядом.

Польский премьер напомнил правду о том, что Россия является агрессором, начавшим очередную жестокую войну. По его мнению, это ответственность всего Запада заявить о том, что от событий в Украине зависит судьба всей Европы и свободного мира.

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