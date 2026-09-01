Министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову, что Москва не может рассчитывать на экономические уступки или другие договоренности с Соединенными Штатами, пока не закончится война против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи двух министров.

Бессент поставил России условие относительно экономических уступок

Бессент и Силуанов провели двустороннюю встречу в кулуарах встречи руководителей финансовых ведомств стран G20 в Ашвилле, штат Северная Каролина.

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По словам собеседника Reuters, когда российский министр попытался затронуть вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, Бессент его прервал.

— Ничего невозможно, пока не закончится война, — передает слова американского министра источник агентства.

Таким образом Бессент дал понять Силуанову, что до окончания войны России против Украины не может быть ни о каких экономических уступках, ни о договоренностях по другим вопросам.

Основной темой переговоров Бессента и Силуанова был мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. В то же время российское Министерство финансов заявило, что стороны обсуждали финансовое сотрудничество в рамках «Группы двадцати».

Участие Силуанова во встрече Большой двадцатки вызвало недовольство в Европе

Это было первое личное участие российского министра финансов во встрече G20 и после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Его присутствие вызвало недовольство среди европейских чиновников на фоне работы над новыми санкциями против Москвы.

Соединенные Штаты в октябре 2025 года ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний.

Впоследствии Вашингтон временно разрешил отдельные операции с российской нефтью, которая уже находилась на танкерах в море. Такое решение было принято на фоне перебоев с поставками энергоносителей через Ормузский пролив.

Несмотря на эти исключения, по данным Reuters, на встрече с Силуановым Бессент увязал возможность более широких экономических договоренностей с Россией с завершением войны против Украины.

Ранее сообщалось, что российские власти ожидали крупнейшего с начала полномасштабного вторжения в Украину дефицита государственного бюджета.

По прогнозам, в конце 2025 года он должен был достичь 5,7 трлн рублей, что соответствует примерно 68 млрд долларов.

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