США отказали России в экономическом ослаблении до завершения войны — Reuters
- Скотт Бессент дал понять российскому министру, что экономические уступки и другие договоренности с США в настоящее время невозможны.
- Антон Силуанов попытался поднять вопрос, представляющий взаимный интерес, однако Бессент прервал его.
- Встреча состоялась на фоне работы европейских стран над новыми санкциями против России и обсуждения американского мирного плана по Украине.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову, что Москва не может рассчитывать на экономические уступки или другие договоренности с Соединенными Штатами, пока не закончится война против Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи двух министров.
Бессент поставил России условие относительно экономических уступок
Бессент и Силуанов провели двустороннюю встречу в кулуарах встречи руководителей финансовых ведомств стран G20 в Ашвилле, штат Северная Каролина.
По словам собеседника Reuters, когда российский министр попытался затронуть вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, Бессент его прервал.
— Ничего невозможно, пока не закончится война, — передает слова американского министра источник агентства.
Таким образом Бессент дал понять Силуанову, что до окончания войны России против Украины не может быть ни о каких экономических уступках, ни о договоренностях по другим вопросам.
Основной темой переговоров Бессента и Силуанова был мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. В то же время российское Министерство финансов заявило, что стороны обсуждали финансовое сотрудничество в рамках «Группы двадцати».
Участие Силуанова во встрече Большой двадцатки вызвало недовольство в Европе
Это было первое личное участие российского министра финансов во встрече G20 и после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Его присутствие вызвало недовольство среди европейских чиновников на фоне работы над новыми санкциями против Москвы.
Соединенные Штаты в октябре 2025 года ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний.
Впоследствии Вашингтон временно разрешил отдельные операции с российской нефтью, которая уже находилась на танкерах в море. Такое решение было принято на фоне перебоев с поставками энергоносителей через Ормузский пролив.
Несмотря на эти исключения, по данным Reuters, на встрече с Силуановым Бессент увязал возможность более широких экономических договоренностей с Россией с завершением войны против Украины.
Ранее сообщалось, что российские власти ожидали крупнейшего с начала полномасштабного вторжения в Украину дефицита государственного бюджета.
По прогнозам, в конце 2025 года он должен был достичь 5,7 трлн рублей, что соответствует примерно 68 млрд долларов.