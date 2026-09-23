Намеренно неоднозначная: Рютте о статье 5 НАТО и ее применении
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ст. 5 Североатлантического договора намеренно сформулировано неоднозначно.
- По словам генсека, это обусловлено тем, чтобы противник не имел информации, которая может сыграть против военного блока.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что статья 5 Североатлантического договора намеренно сформулирована неоднозначно, поэтому военный блок не скажет, будет ли она применена.
Рютте о статье 5 НАТО
Об этом во время мероприятия, организованного Чикагским советом по международным отношениям, сказал генсек Марк Рютте.
– Статья 5 намеренно неоднозначна, поэтому мы никогда точно не скажем никому, когда именно статья 5 будет применена, а когда нет, потому что не хотим делать наших противников мудрее, – сказал Рютте.
В то же время он заверил, что у НАТО есть все необходимые варианты реагирования на гибридные угрозы. Часть из них, по словам генсека НАТО, будет оставаться непубличной.
Кроме того, Рютте отметил, что ответ НАТО не всегда будет зеркальным – он может быть как симметричным, так и асимметричным.
Заявление Рютте прозвучало на фоне дискуссии в Словакии по обязательствам по статье 5 НАТО.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы страну втянули в военный конфликт из-за “какой-то статьи 5”.
Президент Чехии Петр Павел назвал эти слова серьезными и заявил, что статья 5 является выражением солидарности и взаимной ответственности.
Президент Словакии Петер Пеллегрини также призвал не подвергать сомнению обязательства страны перед НАТО.