Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что статья 5 Североатлантического договора намеренно сформулирована неоднозначно, поэтому военный блок не скажет, будет ли она применена.

Рютте о статье 5 НАТО

Об этом во время мероприятия, организованного Чикагским советом по международным отношениям, сказал генсек Марк Рютте.

– Статья 5 намеренно неоднозначна, поэтому мы никогда точно не скажем никому, когда именно статья 5 будет применена, а когда нет, потому что не хотим делать наших противников мудрее, – сказал Рютте.

В то же время он заверил, что у НАТО есть все необходимые варианты реагирования на гибридные угрозы. Часть из них, по словам генсека НАТО, будет оставаться непубличной.

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Кроме того, Рютте отметил, что ответ НАТО не всегда будет зеркальным – он может быть как симметричным, так и асимметричным.

Заявление Рютте прозвучало на фоне дискуссии в Словакии по обязательствам по статье 5 НАТО.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы страну втянули в военный конфликт из-за “какой-то статьи 5”.

Президент Чехии Петр Павел назвал эти слова серьезными и заявил, что статья 5 является выражением солидарности и взаимной ответственности.

Президент Словакии Петер Пеллегрини также призвал не подвергать сомнению обязательства страны перед НАТО.

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