В НАТО не воспринимают ядерные угрозы Кремля слишком серьезно, поскольку российский диктатор Владимир Путин ясно осознает невозможность победы в противостоянии с Организацией Североатлантического договора.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время общения с прессой в Брюсселе.

Рютте о реакции НАТО на ядерные угрозы РФ

Отвечая на вопрос журналиста о том, выросли ли реальные риски применения Россией ядерного оружия против государств-членов НАТО (в частности, стран Балтии) после получения соответствующего письма от Москвы, генсек давал однозначный ответ.

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– Нет, это не так. Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО, поэтому я не воспринимаю это так серьезно, — подчеркнул Рютте.

В то же время генеральный секретарь НАТО утверждает, что Организация Североатлантического договора должна была отреагировать на действия Москвы и четко донести до руководителя Кремля позицию союзников.

Также Рютте прямо обратился к российскому руководству с призывом сменить курс действий.

— Прекратите ядерные угрозы — это совершенно некстати и не помогает. И прежде всего прекратите войну в Украине, которая непровоцирована и агрессивна, — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Недавно стало известно, что Россия пригрозила НАТО применением ядерного оружия из-за якобы угроз для Калининградской области. Однако в Организации Североатлантического договора отвергли угрозы и осудили риторику Москвы.

Источник : Європейська правда

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