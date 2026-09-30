Путин знает, что не победит НАТО: Рютте о ядерных угрозах РФ
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не воспринимает ядерный шантаж Кремля слишком серьезно, ведь диктатор РФ Владимир Путин знает о невозможности победить НАТО.
- Рютте призвал Россию прекратить неуместные угрозы и немедленно остановить захватническую войну против Украины.
В НАТО не воспринимают ядерные угрозы Кремля слишком серьезно, поскольку российский диктатор Владимир Путин ясно осознает невозможность победы в противостоянии с Организацией Североатлантического договора.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время общения с прессой в Брюсселе.
Рютте о реакции НАТО на ядерные угрозы РФ
Отвечая на вопрос журналиста о том, выросли ли реальные риски применения Россией ядерного оружия против государств-членов НАТО (в частности, стран Балтии) после получения соответствующего письма от Москвы, генсек давал однозначный ответ.
– Нет, это не так. Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО, поэтому я не воспринимаю это так серьезно, — подчеркнул Рютте.
В то же время генеральный секретарь НАТО утверждает, что Организация Североатлантического договора должна была отреагировать на действия Москвы и четко донести до руководителя Кремля позицию союзников.
Также Рютте прямо обратился к российскому руководству с призывом сменить курс действий.
— Прекратите ядерные угрозы — это совершенно некстати и не помогает. И прежде всего прекратите войну в Украине, которая непровоцирована и агрессивна, — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.
Недавно стало известно, что Россия пригрозила НАТО применением ядерного оружия из-за якобы угроз для Калининградской области. Однако в Организации Североатлантического договора отвергли угрозы и осудили риторику Москвы.