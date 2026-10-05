У Польщі переконані, що у разі здійснення Росією акту агресії стаття 5 НАТО про колективну оборону буде застосована у належний час. Водночас саме формулювання статті свідомо залишене недомовленим, а рішення про формат реакції ухвалюється вже після настання події.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час брифінгу для українських журналістів у Варшаві.

Чому стаття 5 НАТО не є автоматичною

Відповідаючи на запитання щодо впевненості Варшави у дієвості колективного захисту та кількості можливих прольотів російських ракет чи дронів для визнання прямої агресії РФ, Сікорський зауважив, що стаття 5 НАТО не є настільки однозначною, як дехто вважає.

Зараз дивляться

— Це не випадково, адже вона свідомо залишена недомовленою — саме таке формулювання було межею, на яку в 1950-х роках міг погодитися Конгрес США, — пояснив очільник МЗС Польщі.

За його словами, американський Конгрес тоді не дав згоди на автоматичний вступ у війну, погодившись на те, щоб політичне рішення про формат реакції союзників ухвалювалося безпосередньо за фактом нападу. Через це виникають різні думки, адже це є питанням оцінки, а дії потенційного агресора передбачити важко.

Сікорський нагадав, що за всю історію НАТО статтю 5 застосовували лише один раз — після терористичної атаки 11 вересня 2001 року в США, коли загинуло 3,5 тис. людей.

— Якщо станеться щось подібне, ми, безумовно, відреагуємо, — наголосив міністр.

Гібридна загроза та помилка Путіна

Глава польського МЗС визнав, що нинішній агресор діє підступно та може навмисно ставити союзників перед дилемами, здійснюючи провокації із розмитою відповідальністю та невизначеним масштабом. Проте він висловив переконання, що НАТО впорається із цими викликами.

На думку Сікорського, кремлівський диктатор Володимир Путін припускається стратегічної помилки, ведучи гібридну війну проти всієї Європи, адже такими діями він лише полегшує мобілізацію громадської думки для стримування агресії.

— Він принципово не розуміє психологію демократичних країн і вважає нас значно деградованішими, ніж ми є насправді. А виявилося, що ми вже п’ятий рік підтримуємо Україну. Цього він точно не передбачив, — підсумував Сікорський.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначав, що стаття 5 Північноатлантичного договору навмисно сформульована неоднозначно, тому військово-політичний блок не розкриватиме заздалегідь точних умов її застосування.

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