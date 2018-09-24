На Украину надвигается ураган из Европы

Украина уже начала страдать от урагана, который недавно оставил без электричества 140 тысяч домов в Чехии, а также пронесся Германией и Польшей.

В Укргидрометцентре рассказали, что атмосферный фронт урагана уже влияет на погоду по всей территории Украины, передают Вести.

– Ураган прошел Германию, Польшу и сейчас добрался до Беларуси. Там его эпицентр. На погоду в Украине влияют его атмосферные фронты. Из-за них сегодня и завтра по всей территории Украины будет ветренно, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, а в западных областях доходить до 25 метров в секунду. Также будут идти дожди. Завтра еще будет действовать штормовое предупреждение, – говорит заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, влиять циклон на погоду будет до завтрашнего вечера. Он постепенно движется на Москву и уходит от границ Украины. Тем не менее, 26-27 сентября украинцам стоит ждать прекращение осадков, а ночью – заморозков.

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Напомним, что из-за сильного штормового ветра в Чехии 140 тыс. домов остались без света.