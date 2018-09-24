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На Україну насувається ураган з Європи

Україна вже почала страждати від урагану, який нещодавно залишив без електрики 140 тисяч будинків у Чехії, а також пронісся Німеччиною і Польщею.

В Укргідрометцентрі розповіли, що атмосферний фронт урагану вже впливає на погоду по всій території України, передають Вести.

– Ураган пройшов Німеччину, Польщу і зараз дістався до Білорусі. Там його епіцентр. На погоду в Україні впливають його атмосферні фронти. Через них сьогодні і завтра по всій території України буде вітряно, пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду, а у західних областях доходити до 25 метрів на секунду. Також йтимуть дощі. Завтра ще буде діяти штормове попередження, – каже заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, впливатиме циклон на погоду до завтрашнього вечора. Він поступово рухається на Москву і йде від кордонів України. Проте, 26-27 вересня українцям варто чекати припинення опадів, а вночі – заморозків.

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До речі, через сильний штормовий вітер у Чехії 140 тис. будинків залишилися без світла.

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