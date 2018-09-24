PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Карпатах выпал первый снег/

В Карпатах выпал первый снег

На границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.

– Зима на носу: в Карпатах падает снег. По состоянию на 18:15 сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно и идет небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/с, температура воздуха 0 С°, – передает Западный аргумент со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасительный пост в Facebook.

Читайте: Резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

По данным сообщества, за несколько часов до этого в Карпатах шел дождь, а температура воздуха составляла +5 градусов тепла.

image image
В Карпатах выпал первый снег / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Украину надвигается ураган из Европы.

Фото: Западный аргумент

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине без света более 200 населенных пунктов, в Карпатах -5°С и снег
У Карпатах зацвіла червона рута
Карпаты покрылись цветами червоной руты: удивительные кадры
От домашнего уюта до джакузи в номере – где отдохнуть на Прикарпатье
Туристический бум на Закарпатье: почему стоит ехать и что посмотреть
похід у гори
Испытать себя и дотронуться до облаков: почему стоит пойти в горы
Карпати
В Карпатах среди лета выпал снег
Форум Via Carpatia: традиционный гуцульский костер, музыка и ярмарок
7 причин поехать на Первый международный форум Восточной и Центральной Европы Via Carpatia
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка