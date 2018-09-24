На границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.
– Зима на носу: в Карпатах падает снег. По состоянию на 18:15 сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно и идет небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/с, температура воздуха 0 С°, – передает Западный аргумент со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасительный пост в Facebook.
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По данным сообщества, за несколько часов до этого в Карпатах шел дождь, а температура воздуха составляла +5 градусов тепла.
В Карпатах выпал первый снег / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что на Украину надвигается ураган из Европы.
Фото: Западный аргумент
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