На границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.

– Зима на носу: в Карпатах падает снег. По состоянию на 18:15 сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно и идет небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/с, температура воздуха 0 С°, – передает Западный аргумент со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасительный пост в Facebook.

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По данным сообщества, за несколько часов до этого в Карпатах шел дождь, а температура воздуха составляла +5 градусов тепла.



В Карпатах выпал первый снег / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Украину надвигается ураган из Европы.

Фото: Западный аргумент