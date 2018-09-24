На кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.
– Зима на носі: в Карпатах падає сніг. Станом на 18.15 сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хмарно і йде невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с, температура повітря 0 С °, – передає Західний аргумент з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятівний пост в Facebook.
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За даними спільноти, за кілька годин до цього в Карпатах йшов дощ, а температура повітря становила +5 градусів тепла.
У Карпатах випав перший сніг / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Україну насувається ураган з Європи.
Фото: Західний аргумент
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