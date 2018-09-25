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Допомагає слідству: СБУ вивела з ОРДО “міністра ДНР”

У результаті спецоперації контррозвідки СБУ з тимчасово окупованої території Донецької області виведено “колишнього міністра агропромислової політики і продовольства ДНР”.

– У вересні 2014 року чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань. Спочатку у складі так званого “Індустріального оплоту Донбасу”. Згодом, очоливши за пропозицією Захарченка “міністерство агропромислової політики і продовольства терористів”, – розповіли у прес-службі СБУ.

Серед іншого він також санкціонував прибуття на окуповані території Донбасу вантажів так званого російського гуманітарного конвою.

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Через конфлікт із Захарченком “міністр” був звинувачений у зловживанні службовим становищем, розкраданні коштів в особливо великих розмірах і на деякий час був ув’язнений своїми ж поплічниками.

Опинившись на підконтрольній Україні території, чоловік у межах відкритого кримінального провадження за ст. 258 ч.3 КК України співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації.

Раніше Факти ICTV писали, що  СБУ перехопила розмови ватажків терористичної організації “ДНР”, в яких вони обговорюють зміни у владній структурі та погодження цих дій з Кремлем.

Фото: СБУ.

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