Боевики на Донбассе расстреляли российских военных

На Донбассе подразделение боевиков по ошибке открыло огонь по группе российских военнослужащих. В результате стрельбы один погиб, еще 3 ранены.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

– С увеличением продолжительности темного времени суток обострились проблемы с психикой среди большинства российских военнослужащих, что обусловило рост количества случаев открытия ими так называемого “дружественного огня”, – сообщил он, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, личный состав одного из передовых подразделений противника без предупреждения открыл огонь по группе российских военнослужащих, которые вечером выходили из района заготовки дров.

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В результате – один военнослужащий погиб, трое тяжело ранены.

При этом командование российских оккупационных войск скрывает причину этого происшествия и пытается использовать ее для обвинения Объединенных сил в якобы провокационных обстрелах.

Ранее штаб ООС сообщал, что боевики ОРДЛО используют запрещенные приемы войны.