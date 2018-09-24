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Стреляют в ногу и устраивают “сафари” – как воюют боевики ОРДЛО

На Донбассе боевики ОРДЛО используют запрещенные приемы войны.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

– К примеру, в последнее время снайперы боевиков начали использовать тактику “подранка”. То есть не убивают нашего солдата, а стреляют в ногу, чтобы тот не смог передвигаться и звал на помощь. Далее они ожидают прибытия резервной группы или военных медиков и затем устраивают смертельное “сафари”, – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что оккупанты первыми стреляют из запрещенных минометов или из крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям и немедленно вызывают патрули ОБСЕ, рассказывая им о том, что якобы украинцы их обстреляли.

– Пока военнослужащие Объединенных сил готовятся дать адекватный ответ, прибывают международные наблюдатели. Последние могут увидеть только наши выстрелы в ответ, не зная, кто именно первым начал, – добавили в штабе.

Напомним, вчера, 23 сентября, российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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