Бойовики на Донбасі розстріляли російських військових

На Донбасі підрозділ бойовиків помилково відкрив вогонь по групі російських військовослужбовців. В результаті стрілянини один загинув, ще 3 поранено.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

– Зі збільшенням тривалості темного пори доби загострилися проблеми з психікою серед більшості російських військовослужбовців, що зумовило зростання кількості випадків відкриття ними так званого “дружнього вогню”, – повідомив він, посилаючись на дані розвідки.

За його словами, особовий склад одного з передових підрозділів противника без попередження відкрив вогонь по групі російських військовослужбовців, які ввечері виходили з району заготівлі дрів.

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В результаті – один військовослужбовець загинув, троє важко поранені.

При цьому командування російських окупаційних військ приховує причину цієї події і намагається використовувати її для звинувачення Об’єднаних сил в нібито провокаційних обстрілах.

Раніше штаб ООС повідомляв, що бойовики ОРДЛО використовують заборонені прийоми війни.