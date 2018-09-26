Провокации РФ в Азовском море и миротворцы – о чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН

Президент Петр Порошенко во время выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что нарушения РФ в Азовском море должны быть прекращены.

Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН президент Петр Порошенко заявил, что РФ должна прекратить грубые нарушения в Азовском море, поскольку они являются незаконными, передает Интерфакс-Украина.

– Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма они сейчас хотят оккупировать Азовское море, которое находится между Украиной и Россией… Такие грубые действия должны быть отвергнуты как незаконные в соответствием с Конвенцией ООН по морскому праву. Они требуют жесткого ответа, в том числе политики санкций и другие целенаправленные меры, – сказал Порошенко.

Президент добавил, что ООН не должна молчать, когда страна с правом вето нарушает устав и принципы Организации.

– ООН не должна молчать, когда ценности и принципы Устава ООН и весь свод международных норм и правил нарушаются страной с правом вето, – сказал Порошенко.

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Он также заявил, что Украина рассчитывает на прогресс в вопросе размещения миротворцев ООН на оккупированной территории Донбасса.

К слову, президент Петр Порошенко передал ноту о непродлении Договора о дружбе с РФ генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.