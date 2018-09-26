Провокації РФ в Азовському морі і миротворці – про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН

Президент Петро Порошенко під час виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що порушення РФ в Азовському морі мають бути припинені.

Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН президент Петро Порошенко заявив, що РФ повинна припинити грубі порушення в Азовському морі, оскільки вони є незаконними, передає Інтерфакс-Україна.

– Кремль не має наміру зупинятися на цьому. Після окупації Криму вони зараз хочуть окупувати Азовське море, яке знаходиться між Україною і Росією… Такі грубі дії повинні бути відкинуті як незаконні у відповідності з Конвенцією ООН з морського права. Вони вимагають жорсткої відповіді, у тому числі політики санкцій та інших цілеспрямованих заходів, – сказав Порошенко.

Президент додав, що ООН не повинна мовчати, коли країна з правом вето порушує статут і принципи Організації.

– ООН не повинна мовчати, коли цінності і принципи Статуту ООН та весь звід міжнародних норм і правил порушуються країною з правом вето, – сказав Порошенко.

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Він також заявив, що Україна розраховує на прогрес у питанні розміщення миротворців ООН на окупованій території Донбасу.

До слова, президент Петро Порошенко передав ноту щодо непродовження Договору про дружбу з РФ генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.