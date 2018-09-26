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Провокацию катера РФ в Азовском море показали на видео

Российский пограничный катер типа Мангуст на большой скорости пытался сблизиться с украинским кораблями в Азовском море.

Видео с провокацией российского катера на своей странице в Facebook выложил пресс-центр Военно-морских сил Украины.

– Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров Лубны и Кременчуг был отведен и недопущен к месту стоянки поисково-спасательного судна Донбасс и морского буксира Корец, – отметили в ведомстве.

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Напомним, в воскресенье, 23 сентября, украинские военные корабли зашли в Азовское море через Керченский пролив.

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