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Провокацію катера РФ в Азовському морі показали на відео

Російський прикордонний катер типу Мангуст на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.

Відео з провокацією російського катера на своїй сторінці у Facebook виклав прес-центр Військово-морських сил України.

– Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів Лубни та Кременчук був відведений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна Донбас та морського буксиру Корець, – наголосили у відомстві.

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Нагадаємо, в неділю, 23 вересня, українські військові кораблі зайшли в Азовське море через Керченську протоку.

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