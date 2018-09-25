Береговые войска с артиллерией: какой будет база ВМС в Бердянске

Украина усиливает свое военное присутствие в акватории Азовского моря. В планах построить военно-морскую базу в Бердянске.

В порт Мариуполя уже прибыли два корабля ВМС Украины, которые вышли два дня назад из порта Одессы.

До конца года в Бердянске должны создать новую украинскую военно-морскую базу. В штабе ведомства пока не сообщают, как она будет структурирована. Но известно, что кроме новых кораблей будет состоять из целого комплекса инфраструктурных объектов, береговых войск, включая артиллерию.

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Усиление влияния военно-морских сил в акватории Азова крайне необходимо. Ведь из-за провокаций и задержки международных торговых судов пограничниками ФСБ России, порты Украины ежегодно теряют сотни миллионов гривен.

К слову, Украина не допустит, чтобы Россия диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях.

Опубликовано Сентябрь, 25 в 21:58



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