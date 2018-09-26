РФ пойдет на уступки по миротворцам на Донбассе: когда и почему

Сейчас РФ пытается заблокировать введение миротворцев ООН на Донбасс, но, рано или поздно, Кремль пойдет на уступки – когда оккупированные территории станут тяжелым грузом.

Такое мнение Сегодня высказал политолог Александр Палий, комментируя рассмотрение на Генассамблеи ООН украинского вопроса.

– Россия согласится с введением миротворцев, когда поймет, что ничего изменить в Украине не сможет. Она обязательно пойдет на уступки, потому что оккупированный Донбасс для нее – слишком тяжелое бремя. Россия обременена санкциями, содержанием этих территорий и т.д. И нынешняя ситуация с захваченным Донбассом для российской экономики и РФ в целом, как чемодан без ручки, – считает эксперт.

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Тем не менее, по его словам, это еще будет продолжаться полгода-год, а затем Россия обязательно пойдет на уступки.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко вновь призвал Генассамблею ООН развернуть на Донбассе миротворческую миссию.

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