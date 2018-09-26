РФ піде на поступки щодо миротворців на Донбасі: коли і чому

Зараз РФ намагається заблокувати введення миротворців ООН на Донбас, але, рано чи пізно, Кремль піде на поступки – коли окуповані території стануть важким тягарем.

Таку думку Сегодня висловив політолог Олександр Палій, коментуючи розгляд на Генасамблеї ООН українського питання.

– Росія погодиться з введенням миротворців, коли зрозуміє, що нічого змінити в Україні не зможе. Вона обов’язково піде на поступки, тому що окупований Донбас для неї – занадто важкий тягар. Росія обтяжена санкціями, вмістом цих територій і т.д. І нинішня ситуація із захопленим Донбасом для російської економіки і РФ в цілому, як валіза без ручки, – вважає експерт.

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Проте, за його словами, це ще триватиме півроку-рік, а потім Росія обов’язково піде на поступки.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко знову закликав Генасамблею ООН розгорнути на Донбасі миротворчу місію.

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