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Украина вышлет консула Венгрии, если его не отзовут – Климкин

Украина может выслать венгерского консула из Берегового, если его не отзовут.

Павло Клімкін

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула из Берегового, если его не отзовет Венгрия, передает Громадське.

– Я предложил господину Сиярто самому отозвать консула. Но я так понимаю, что он с этим не согласен. Если соответствующего решения в ближайшие дни не произойдет, то консул поедет домой. Это безусловно, – сказал Климкин.

Он добавил, что во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сиярто не удалось достичь согласия по ключевым вопросам.

– Я понимаю, что мы не можем достичь согласия, у нас принципиально разное видение того, как помогать венгерской общине в Украине, – подытожил Климкин.

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К слову, Венгрия примет ответные меры, если Украина вышлет одного из венгерских консулов.

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