Паспортный скандал: Венгрия угрожает выслать консула Украины

Венгрия примет ответные меры, если Украина вышлет одного из венгерских консулов.

Будапешт обещает аналогичные меры, если Киев решится выслать венгерского консула в Берегово.

Об этом заявил в воскресенье перед отлетом на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерское издание Origo.

– Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать, – отметил Сийярто журналистам.

Министр подтвердил, что встретится с украинским коллегой Климкиным в Нью-Йорке, добавив, что в последнее время в Украине усилились антивенгерские настроения.

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Напомним, Сийярто угрожает “еще больше замедлить” движение Украины в ЕС из-за паспортного скандала.

Фото: Márton Kovács, kormany hu