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Україна вишле консула Угорщини, якщо його не відкличуть – Клімкін

Україна може вислати угорського консула з Берегового, якщо його не відкличуть.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вислати угорського консула з Берегового, якщо його не відкличе Угорщина, передає Громадське.

– Я запропонував пану Сіярто самому відкликати консула. Але я так розумію, що він з цим не згоден. Якщо відповідного рішення найближчими днями не відбудеться, то консул поїде додому. Це безумовно, – сказав Клімкін.

Він додав, що під час зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто не вдалося досягти згоди у ключових питаннях.

– Я розумію, що ми не можемо досягти згоди, бо в нас принципово різне бачення того, як допомагати угорській громаді в Україні, – підсумував Клімкін.

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До слова, Угорщина вживатиме заходів у відповідь, якщо Україна вишле одного з угорських консулів.

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