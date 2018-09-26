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Вірю в добрий кінець історії – Сенцов написав листа правозахисниці

Український політв’язень Олег Сенцов написав іще одного листа, в якому розповів, що сподівається на добрий кінець в історії з політв’язнями в РФ.

Олег Сенцов

Український політв’язень Олег Сенцов написав іще одного листа, в якому подякував за підтримку, повідомила правозахисниця Зоя Свєтова у Facebook.

– Дякую тим людям, які, не зважаючи на весь цей безкінечний марафон, ще продовжують підтримувати мене, а головне і всіх інших українських політв’язнів. Вони не здаються, і я разом з ними. Вірю в добрий кінець цієї історії, незважаючи ні на що. Ніщо не буває вічним, навіть погане, – написав Сенцов.

Український політв’язень додав, що не думав, що голодуватиме настільки довго.

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До слова, український режисер Олег Сенцов, який незаконно ув’язнений у російській колонії, став почесним громадянином Парижа.

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