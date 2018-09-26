На узбережжі Азовського моря пройшли масштабні навчання щодо відбиття та стримування можливої агресії з моря.

Про це повідомляє ДПСУ.

У ході навчань екіпажі бронеавтомобілів Держприкордонслужби та танкові підрозділи ЗСУ вдосконалювали взаємодію під час виконання завдань щодо оборони узбережжя та знищення надводних цілей і морського десанту противника.

– Під час навчальної стрільби, як вдень так і вночі, снайперські групи закріпили навички дій в різних умовах обстановки, кулеметники підвищили точність стрільби в русі та із укріплень, а водії броньованих Хамвеїв удосконалили майстерність керування під час руху в колонні, розгортанні в бойовий порядок та виконання оборонних маневрів на узбережжі, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільні навчання з відбиття можливої агресії з моря триватимуть й надалі.

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Як ЗСУ відбивали можливу агресію РФ з Азовського моря / 7 фотографий

До слова, сьогодні російський прикордонний катер типу Мангуст на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.

Фото, відео: ДПСУ