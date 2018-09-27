Военнослужащие срочной службы не привлекаются к выполнению задач в составе операции Объединенных сил на Донбассе.

– Я уверяю, что ни одного военнослужащего срочной службы не привлекают к выполнению задания в составе Объединенных сил, – сказал в комментарии Укринформу начальник отдела комплектования и призыва – заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

По его словам, другое дело – “если есть контракт и это его профессия”.

Он также отметил, что большое количество призывников остаются на контракт.

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– Если брать в показателях по призыву прошлой осенью, то мы призвали почти 8 тыс. человек, и из них 2 тыс. 600 уже приняли на контракт. То есть, около 40% срочников остаются на контракт, – уточнил Дендебера.

Ранее сообщалось, что срок осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году увеличен с двух до трех месяцев из-за большого количества призывников.

Фото: Міністерство оборони України