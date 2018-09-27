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Строковиків не посилають на Донбас – Генштаб

Військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі операції Об’єднаних сил на Донбасі.

– Я запевняю, що жодного військовослужбовця строкової служби не залучають до виконання завдання у складі Об’єднаних сил, – сказав у коментарі Укрінформу начальник відділу комплектування і призову – заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера.

За його словами, інша справа – “якщо є контракт і це його професія”.

Він також зауважив, що велика кількість призовників залишаються на контракт.

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– Якщо брати у показниках по призову минулої осені, то ми призвали майже 8 тис. осіб, і з них 2 тис. 600 вже прийняли на контракт. Тобто, близько 40% строковиків залишаються на контракт, – уточнив Дендебера.

Раніше повідомлялося, що термін осіннього призову на строкову військову службу в 2018 році збільшено з двох до трьох місяців через велику кількість призовників.

Фото: Міністерство оборони України

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