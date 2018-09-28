Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов’язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною до 18 жовтня.

– Продовжили PSO до 18 жовтня, – повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук у п’ятницю, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п’ятницю.

Як повідомлялося, постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов’язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, а ще пізніше – до кінця липня, серпня та вересня.

У рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна повинна перейти до ринкових цін, але відкладає це рішення.

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Нагадаємо, у НАК Нафтогаз України повідомили, що газу вистачить для опалювального сезону.