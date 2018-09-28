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Сенцова доправили в лікарню – ФСВП

Українського політв’язня Олега Сенцова вивезли з колонії в міську лікарню Лабитнанги для планового обстеження.

Олег Сенцов

У зв’язку з плановим обстеженням 28 вересня Олег Сенцов був вивезений у Лабитнангську міську лікарню, повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу управління федеральної служби виконання покарань (УФСІН) по Ямало-Ненецькому автономному округу.

– З огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову проведена корекція лікування, – додали у відомстві.

Читайте: РФ не надає документи про стан Сенцова – Денісова

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову ВР щодо надання Олегу Сенцову Нобелівської премії мира.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

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