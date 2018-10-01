За минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

– Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями…В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Facebook в понедельник утром.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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По данным украинской разведки, 4 боевика НВФ за прошедшие сутки уничтожены и еще 8 получили ранения.

Напомним, на Донбассе подразделение боевиков по ошибке открыло огонь по группе российских военнослужащих.