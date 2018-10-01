PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ООС: враг ударил из запрещенного оружия, один боец ранен/

ООС: враг ударил из запрещенного оружия, один боец ранен

За минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

– Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями…В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Facebook в понедельник утром.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Читайте: Убийство Захарченко: появилось эксклюзивное видео момента взрыва

По данным украинской разведки, 4 боевика НВФ за прошедшие сутки уничтожены и еще 8 получили ранения.

Напомним, на Донбассе подразделение боевиков по ошибке открыло огонь по группе российских военнослужащих.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сутки на Донбассе: враг использовал минометы 120-го калибра
Боевики ведут обстрел из запрещенного оружия: четверо военных ранены
Россия перебросила в Луганск большую партию оружия – разведка
ВСУ уничтожили на Донбассе четырех боевиков. Еще восемь – ранены
Срочников не посылают на Донбасс – Генштаб
Миротворці ООН
Миротворцы на Донбассе: Украина, Германия, Франция и США готовят резолюцию в ООН
оос
Война на Донбассе: боевики ведут прицельный огонь из минометов и БМП
Миротворці ООН
РФ пойдет на уступки по миротворцам на Донбассе: когда и почему
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка