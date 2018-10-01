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ООС: ворог ударив із забороненої зброї, одного бійця поранено

За минулу добу бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

– Російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями… Під час бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, – йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Facebook у понеділок вранці.

Так, за минулу добу ворог здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське і Широкине.

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За даними української розвідки, 4-х бойовиків НВФ за минулу добу знищено і ще 8-ро отримали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі підрозділ бойовиків помилково відкрив вогонь по групі російських військовослужбовців.

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