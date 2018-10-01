Будапешт не воспользуется рекомендацией Киева об отзыве консула из Закарпатья.

Венгрия не будет отзывать своего консула из Закарпатья из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Венгрии.

– Венгрия не будет отзывать своего консула, учитывая ситуацию, независимо от того, что Украина это рекомендует, – заявил пресс-секретарь МИД Венгрии.

Также Венгрия заявила, что предоставление гражданства украинцам Закарпатья в венгерском консульстве в Берегово не противоречит украинским нормам.

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Кроме этого, в Будапеште заявили, что “приняли соответствующие меры” после того, как министра Петера Сийярто внесли в базу Миротворца по обвинению в “посягательстве на суверенитет Украины”.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко напомнил, что двойное гражданство категорически запрещено украинской Конституцией.

Фото: Márton Kovács, kormany.hu