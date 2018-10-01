Будапешт не скористається рекомендацією Києва щодо відкликання консула з Закарпаття.
Угорщина не відкликатиме свого консула з Закарпаття через скандал з видачею українцям угорських паспортів.
Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ Угорщини.
– Угорщина не відкликатиме свого консула, з огляду на ситуацію, незалежно від того, що Україна це рекомендує, — заявив речник МЗС Угорщини.
Також Угорщина заявила, що надання громадянства українцям Закарпаття в угорському консульстві в Берегові не суперечить жодним українським нормам.
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Крім цього, у Будапешті заявили, що “вжили відповідних заходів” після того, як міністра Петера Сійярто внесли до бази Миротворця за звинуваченнями в “зазіханні на суверенітет України”.
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко нагадав, що подвійне громадянство категорично заборонено українською Конституцією.
Фото: Márton Kovács, kormany.hu