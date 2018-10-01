Дефолта в Украине нельзя допускать, поскольку это будет означать мгновенное обесценивание заработных плат и рост цен.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Свободы Слова на ICTV.

– Иногда у людей спрашивают, что лучше – дефолт или цена на газ? Люди говорят – ну, давайте, пусть уже будет дефолт. В любом случае это нельзя допустить. Дефолт – кто помнит 90-е годы знает, что это такое, – говорит премьер.

По его словам, дефолт – это мгновенное обесценивание сбережений, обесценивание заработных плат и рост цен.

– Поэтому мы должны идти на выполнение международных обязательств и выполнять эти задачи, – добавил Гройсман.

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Напомним, миссия МВФ закончила работу в Украине, но переговоры продолжаются.