Дефолта в Украине нельзя допускать, поскольку это будет означать мгновенное обесценивание заработных плат и рост цен.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Свободы Слова на ICTV.
– Иногда у людей спрашивают, что лучше – дефолт или цена на газ? Люди говорят – ну, давайте, пусть уже будет дефолт. В любом случае это нельзя допустить. Дефолт – кто помнит 90-е годы знает, что это такое, – говорит премьер.
По его словам, дефолт – это мгновенное обесценивание сбережений, обесценивание заработных плат и рост цен.
– Поэтому мы должны идти на выполнение международных обязательств и выполнять эти задачи, – добавил Гройсман.
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Напомним, миссия МВФ закончила работу в Украине, но переговоры продолжаются.