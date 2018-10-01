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Що означатиме дефолт і чому Україна має домовитись з МВФ

Дефолту в Україні не можна допускати, оскільки це означатиме миттєве знецінення заробітних плат і зростання цін.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час Свободи Слова на ICTV.

– Іноді в людей запитують, що краще – дефолт чи ціна на газ? Люди кажуть – та, давайте, хай вже буде дефолт. У жодному разі це не можна допустити. Дефолт – хто пам’ятає 90-ті знає, що це таке, – каже прем’єр.

За його словами, дефолт – це миттєве знецінення заощаджень, знецінення заробітних плат і зростання цін.

– Тому ми маємо йти на виконання міжнародних зобов’язань і виконувати ці завдання, – додав Гройсман.

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Нагадаємо, місія МВФ закінчила роботу в Україні, але перемовини тривають.

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