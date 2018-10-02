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Кучма вийшов з переговорної групи у Мінську

Другий президент і представник України в Тристоронній контактній групі по Донбасу у Мінську подякував колегам за спільну роботу і підбив підсумки своєї діяльності.

Леонід Кучма

Про це повідомила прес-секретар 2-го президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

– На завершення сьогоднішньої роботи в Мінську Леонід Кучма подякував колегам у Тристоронній контактній групі за спільну роботу. Таким чином підведений підсумок його роботи представника України в Тристоронній контактній групі, – написала вона.

За її словами, окрему подяку Кучма висловив білоруській стороні за сприяння в організації переговорного процесу.

Мартін Сайдік від імені Тристоронньої контактної групи подякував Леоніду Кучмі за його внесок у Мінський процес, а також за його мудрість і відданість Україні.

Читайте: До виборів 2019 ситуація на Донбасі не зміниться – Кучма

Нагадаємо, раніше Леонід Кучма заявив, що завершить роботу в Тристоронньої контактній групі, коли досягне критичного віку.

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