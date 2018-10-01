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Миротворцы на Донбассе. Британия присоединится к резолюции ООН

Великобритания присоединится к проекту резолюции о введении миротворцев на Донбасс, который вскоре будет внесен в Совбез ООН.

Миротворці ООН

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко на согласительном совете руководителей фракций, передает Интерфакс-Украина.

– Резолюция о миротворческой миссии, первая резолюция, которая будет в ближайшее время внесена США, Украиной, Францией, Германией, и к ней сейчас присоединяется Великобритания (идут последние подготовки) – в Совет безопасности ООН о введении миротворческой миссии на востоке Украины. Это еще не мир, но уже и не война, – сказала Луценко.

Читайте: Миротворцы ООН в Украине: чего ожидать и чего опасаться

Напомним, на Генассамблее ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина вместе с США, Францией и Германией готовят к внесению на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Фото: Getty Images

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