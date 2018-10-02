За минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

– За минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в тому числі 4 рази із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї, втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

За минулу добу бойовики здійснювали обстріли українських позицій у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Зайцеве, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гнутове, Водяне, Лебединське і Широкине.

За даними української розвідки, за минулу добу 4 бойовиків знищено і 6 отримали поранення.

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– Також вчора ввечері російські окупанти цинічно, порушуючи будь-які правила ведення війни і норми загальнолюдської моралі, здійснили вогневий наліт на населений пункт Водяне. Ворог обстрілював житловий сектор цього села на Приазов’ї з артилерії калібру 122-мм, а також мінометів 82-го і 120-го калібру, витративши всього 31 артилерійський снаряд та 16 мін. Обстріл вівся не по позиціях ВСУ, а по житловому сектору населеного пункту. Наслідки злочину російсько-окупаційних військ поки уточнюються представниками української сторони СЦКК спільно з СММ ОБСЄ, – підкреслили в прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, 30 вересня в результаті ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.