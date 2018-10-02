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Сенцова не обменяют на заключенных в США россиян. В Госдепе объяснили почему

Обмен Олега Сенцова на двух осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко и арестованную Марию Бутину невозможен.

Олег Сенцов

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

– Любая нелепая попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона, – сказал собеседник.

При этом в Госдепе отметили, что выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта – это месть за его позицию по поводу аннексии Крыма.

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Напомним, на днях Новая газета со ссылкой на источник написала, что РФ вернет Сенцова в Украину, если США выдадут Москве 3 осужденных россиян – Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

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