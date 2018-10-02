Обмін Олега Сенцова на двох засуджених у США росіян Віктора Бута і Костянтина Ярошенка і заарештовану Марію Бутіну неможливий.

Про це повідомляє Русская служба BBC з посиланням на джерело у Держдепартаменті США.

– Будь-яка безглузда спроба Росії використовувати незаконне затримання громадянина України в якості бази для переговорів була би ще одним знаком того, що Росія з недостатньою повагою ставиться до прав людини, суверенітету України і верховенства закону, – сказав співрозмовник.

При цьому у Держдепі наголосили, що висунуті проти Сенцова звинувачення у підготовці теракту – це помста за його позицію з приводу анексії Криму.

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Нагадаємо, днями Новая газета з посиланням на джерело написала, що РФ поверне Сенцова в Україну, якщо США видадуть Москві 3 засуджених росіян – Віктора Бута, Костянтина Ярошенка та Марію Бутіну.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook