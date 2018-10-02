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Висилка консула Угорщини: Київ озвучив Будапешту дедлайн

Угорщина має відкликати свого консула в Берегові до кінця цього тижня, в іншому випадку Україна вишле його сама.

Про це повідомляє із посиланням на заяву очільника зовнішньополітичного відомства України Павла Клімкіна у відеозверненні на Facebook.

– Я виклав міністру закордонних справ Угорщини нашу аргументацію. Вони порушили Віденську конвенцію про консульські зносини, це сто відсотків. <…> Я запропонував угорському міністру відкликати цього консула. Якщо це не буде зроблено цього тижня, ми надішлемо ноту угорській стороні про його висилку. Саме цього тижня, — наголосив він.

Міністр закордонних справ України також заявив, що дипломатичний скандал між Україною і Угорщиною через масову видачу угорських паспортів українським громадянам вигідний третій стороні, оскільки можливістю дестабілізувати ситуацію на Закарпатті може скористатись РФ.

Читайте: Паспорти та подвійне громадянство. Для чого Угорщині Закарпаття

– Дії Росії не в інтересах угорців Закарпаття, вони, звичайно, не в інтересах Угорщини. На це насамперед маємо зважати. І я застерігаю всіх від „наїздів“ — вибачте за недипломатичну мову — або цькування угорців Закарпаття. Навпаки, маємо допомогти нашій угорській громаді. Маємо перехопити ініціативу, діяти дуже послідовно і ініціативно. І взагалі будемо діяти з Угорщиною ввічливо, але дуже жорстко і послідовно, — зазначив Клімкін.

До слова, раніше Будапешт заявив, що не скористається рекомендацією Києва і не відкличе консула з Закарпаття.

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