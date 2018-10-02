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Есть обоснованные подозрения, что РФ завезла ядерное оружие в Крым – Климкин

Министерство иностранных дел Украины опасается, что Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие.

– Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия, – сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник в эфире телеканала ATR, пишет Интерфакс.

По его словам, именно с территории полуострова осуществляются поставки военной техники, например, в Сирию.

В связи с этим Климкин сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма.

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– Есть такая идея – сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма, – сказал украинский министр.

Напомним, Россия отправила в аннексированный Крым более 50 самолетов, а также около десяти кораблей Черноморского флота.

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