Міністерство закордонних справ України побоюється, що Росія могла розмістити в Криму ядерну зброю.

– Зараз Крим перетворився на одну велику військову російську базу. У нас є обґрунтовані підозри, що там може бути ядерна зброя або, як мінімум інфраструктура для ядерної зброї, – сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в понеділок в ефірі телеканалу ATR, пише Інтерфакс.

За його словами, саме з території півострова здійснюються поставки військової техніки, наприклад, до Сирії.

У зв’язку з цим Клімкін повідомив, що МЗС України планує підготувати проект резолюції Генеральної асамблеї ООН з приводу мілітаризації Криму.

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– Є така ідея – зробити окрему резолюцію щодо мілітаризації окупованого Криму, – сказав український міністр.

Нагадаємо, Росія відправила в анексований Крим понад 50 літаків, а також близько десяти кораблів Чорноморського флоту.